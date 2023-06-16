На ПМЭФ показали хронику расстрелов в Бабьем Яре и Волынской резни
Кадры расстрелов в урочище Бабий Яр и Волынской резни на западе Украины времен Второй мировой войны показали на ПМЭФ по просьбе президента России Владимира Путина, трансляцию вел РБК.
Модератор мероприятия, американский политолог Дмитрий Саймс попросил президента прокомментировать «раздражение» Запада из-за заявлений Путина о «большой роли нацистских сил в украинской политике» и утверждения, что на Украине требуется провести «денацификацию».
Путин напомнил, что в годы Второй мировой войны немецкие войска и их союзники расстреливали евреев, поляков и русских. Говоря о холокосте, президент заявил, что на Украине убили 1,5 млн евреев, «и прежде всего — руками бандеровцев». Затем он зачитал документы с цитатами членов Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Путин отметил, что знал, что ему зададут подобный вопрос. Президент сообщил, что просил не только прислать ему документы, но и дать «что-то более зримое» относительно взглядов Степана Бандеры.
Затем президент попросил показать видеоролик из программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым с кадрами времен Великой Отечественной войны. На видео, которое запустили на форуме, были показаны кадры расстрела в урочище Бабий Яр, сожжение домов и последствия нападения на деревни в уездах Волыни на Западной Украине, где жили поляки.
В конце видеозаписи была показана выдержка из Акта провозглашения независимости Украины 1941 года, где представители ОУН, включая Бандеру, обещали сотрудничать с гитлеровской Германией.
«Вот. Это Бандера и его подручные. Вот это те, кто сегодня являются героями Украины. Это те, кого сегодня украинские власти защищают — и персонально, и их идеологию. <...> Мы обязаны с этим бороться», — сказал президент после завершения ролика.
Нацисты использовали урочище Бабий Яр на окраине Киева как место массовых расстрелов гражданского населения, преимущественно евреев и цыган, а также военнопленных с 1941 по 1943 год. Во время Великой Отечественной войны в Бабьем Яру немецкими войсками были расстреляны около 100 тыс. человек, в основном евреи, а также советские военнопленные.
Волынская резня — события, происходившие в 1943–1944 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Киев и Варшава по-разному оценивают причины и количество жертв. По оценкам польских властей, были убиты около 100 тыс. человек. Украинские историки считают, что резня могла унести жизни 30 тыс. поляков, передавал УНИАН.