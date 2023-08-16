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В Харькове прозвучали взрывы и сработала система ПВО

«Страна.ua»: в Харькове прозвучали взрывы и сработала система ПВО
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Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В Харькове утром 16 августа прогремели взрывы. Об этом сообщают «Страна.ua» и «Суспiльне» в телеграм-каналах.

По данным «Страна.ua», взрывы прозвучали дважды за один час — около 08:15 и 08:53 по местному времени (совпадает с московским).

Глава харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в регионе сработали средства ПВО.

Утром также сообщалось о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области. Воздушная тревога на юге Украины была объявлена с 03:00 до 05:00 ночи.

Глава местной ОВА Олег Кипер заявил о повреждении складских помещений и зернохранилища в одном из портов на юге области.

Минобороны России об ударах по Одесской и Харьковской областям на момент публикации не сообщало. В ведомстве подчеркивают, что наносят удары только по военным или связанным с ними объектам.

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Теги
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