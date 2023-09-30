Гражданка России погибла в ДТП в Анталье, еще четыре россиянина пострадали

Россиянка погибла в ДТП в Анталье

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Гражданка России погибла в аварии в турецкой провинции Анталья, еще четыре россиянина пострадали, сообщило российское генеральное консульство в телеграм-канале.

Авария произошла 30 сентября в районе Кунду. Пострадавших доставили в больницы с травмами разной степени тяжести, двоих поместили в реанимацию, сообщили в дипмиссии. В генконсульстве уточнили, что выясняют подробности произошедшего.

По данным портала Antalya Hakkinda, 30 сентября крупная авария произошла на трассе Коркутели-Анталья после дождя, в результате там образовалась пробка.

В начале сентября генконсульство сообщило, что в ДТП в другом городе Турции, Аланье, пострадали три россиянина. Авария произошла 3 сентября, всех пострадавших госпитализировали.