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В Таиланде нашли тело гражданина Казахстана, принятого за россиянина

Спасатели Таиланда нашли тело гражданина Казахстана, принятого ранее за россиянина

В Таиланде спасатели обнаружили в море у острова Пхукет тело 18-летнего гражданина Казахстана, которого до этого приняли за россиянина, сообщает The Phuket News.

Мертвое тело волнами выбросило на берег утром 3 сентября. Предположительно, мужчина утонул, когда купался в море в неблагоприятную погоду.

1 сентября туристическая полиция Пхукета сообщила о поступившем сообщении о пропаже туриста в районе пляжа Най Янг. Сначала власти утверждали, что это мог быть российский турист, но позже уточнили, что речь шла о гражданине Казахстана.

В мае The Phuket News сообщал, что волна смыла в море россиянина. Арун Солос, глава района Раваи, рассказывал, что волна обрушилась на четверых россиян, когда они находились на прибрежных скалах. Троим удалось выбраться из моря, один из них получил травмы. Четвертый россиянин пропал. Позже тело пропавшего обнаружили местные рыбаки.

Теги
Таиланд спасатели Казахстан турист
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