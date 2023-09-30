 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Подмосковье завели дело из-за распыления перцового баллончика в школе

СК завел дело после отравления детей содержимым перцового баллончика в Клину
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК, до семи лет лишения свободы) после того, как подросток распылил перцовый баллончик в школе в подмосковном Клину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что накануне 14-летний ученик школы решил сорвать уроки и распылил перцовый баллончик. После этого в больницы подмосковного города обратились четверо несовершеннолетних с признаками отравления. Сейчас угрозы для их здоровья нет, уточнили в СК.

По данным прокуратуры, учащимся оказали медицинскую помощь, после этого их отпустили домой. Ведомство начало проверку. Баллончик в школе распылил восьмиклассник, уточняется в сообщении прокуратуры.

О том, что учащийся школы №16 города Клин распылил перцовый баллончик под партой во время урока, писал телеграм-канал Mash. В результате, по данным канала, пострадало десять детей, большинству оказали помощь на месте, еще троих госпитализировали с ожогами слизистой. Подросток, как утверждает Mash, хотел раньше уйти домой.

В мае 2022 года десятерых подростков из подмосковной деревни Крюково (городской округ Чехов) госпитализировали после распыления перцового баллончика в школе. Среди пострадавших, по данным Минздрава Московской области, было восемь детей и двое взрослых, один ребенок находился в тяжелом состоянии. Прокуратура также проводила проверку.

Теги
Московская область уголовное дело хулиганство
Материалы по теме
Суд дал по три года блогерам, напавшим на женщину с перцовым баллончиком
Общество
В Подмосковье начали проверку после распыления баллончика в школе
Общество
Пассажир распылил баллончик на кондуктора после просьбы показать QR-код
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
В Подмосковье завели дело из-за распыления перцового баллончика в школе Общество, 18:14
Звонарева в 39 лет выиграла турнир в Китае в парном разряде Спорт, 18:00
В Ивано-Франковской области произошел взрыв на нефтепроводе Общество, 17:56
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом Политика, 17:43
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 17:42
Агент капитана «Спартака» рассказал о переговорах по новому контракту Спорт, 17:19
Глава ВЦИОМ заявил о 20 миллионах «ушедших в себя» россиян Политика, 17:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Киеве во время ремонта обрушился мост Общество, 17:03
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:58
Премьер Украины сообщил о 37 поврежденных оборонных предприятиях Политика, 16:52
Рублев проиграл во втором круге крупного турнира в Пекине Спорт, 16:43
Суд прекратил дело главы якутского «Яблока» о дискредитации армии Политика, 16:33
«Локомотив» в концовке вырвал победу у «Пари НН» благодаря замене Дзюбы Спорт, 16:08
Sky News узнал о планах УЕФА подавить бойкоты стран на матчи с россиянами Спорт, 16:06