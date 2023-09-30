В Подмосковье завели дело из-за распыления перцового баллончика в школе

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК, до семи лет лишения свободы) после того, как подросток распылил перцовый баллончик в школе в подмосковном Клину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что накануне 14-летний ученик школы решил сорвать уроки и распылил перцовый баллончик. После этого в больницы подмосковного города обратились четверо несовершеннолетних с признаками отравления. Сейчас угрозы для их здоровья нет, уточнили в СК.

По данным прокуратуры, учащимся оказали медицинскую помощь, после этого их отпустили домой. Ведомство начало проверку. Баллончик в школе распылил восьмиклассник, уточняется в сообщении прокуратуры.

О том, что учащийся школы №16 города Клин распылил перцовый баллончик под партой во время урока, писал телеграм-канал Mash. В результате, по данным канала, пострадало десять детей, большинству оказали помощь на месте, еще троих госпитализировали с ожогами слизистой. Подросток, как утверждает Mash, хотел раньше уйти домой.

В мае 2022 года десятерых подростков из подмосковной деревни Крюково (городской округ Чехов) госпитализировали после распыления перцового баллончика в школе. Среди пострадавших, по данным Минздрава Московской области, было восемь детей и двое взрослых, один ребенок находился в тяжелом состоянии. Прокуратура также проводила проверку.