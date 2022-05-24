Суд дал по три года блогерам, напавшим на женщину с перцовым баллончиком

Фото: Прокуратура города Москвы

Измайловский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима 41-летних Евгения Дмитерко и Игоря Малихова, которые в августе прошлого года распылили перцовый баллончик в лицо женщине и сняли это на видео, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С Малихова также взыскали 220 тыс. руб. в счет компенсации ущерба, причиненного потерпевшей.

Их осудили по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд установил, что мужчины не страдают психическими расстройствами и при совершении преступления осознавали свои действия. Обвиняемые свою вину признали, их заключили под стражу.

Инцидент с перцовым газом произошел в конце августа прошлого года. Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале соответствующее видео. На нем двое мужчин сначала разговаривают с прохожей в парке, а затем один из них говорит, обращаясь к другому: «Давай, заливай перцем». В прокуратуре уточнили, что пострадавшая женщина является инвалидом.

Сообщалось, что баллончик распылил Дмитерко. Он пояснял, что сделал это по указанию своего руководителя Игоря Маслова, известного под ником Репейник. Он ведет YouTube-канал «Репейник и ватник», на котором выкладывает кадры из видео «треш-стримеров». «Вы на канале треша, угара и временного помешательства», — говорится в описании канала.