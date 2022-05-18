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В Подмосковье начали проверку после распыления баллончика в школе

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В деревне Крюково городского округа Чехов в Подмосковье 10 подростков госпитализировали после распыления перцового баллончика в школе, сообщили в прокуратуре Московской области.

При этом представитель прокуратуры не уточнил, кто и где конкретно распылил баллончик. Прокуратура начала проверку.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили РБК, что в медучреждениях находится 9 пострадавших, в том числе 8 детей. Из них один ребенок в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. «Пациентам проведен необходимый комплекс диагностических процедур, назначено лечение», — добавили в министерстве.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу министерства образования Московской области.

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Теги
Чехов Московская область госпитализация прокуратура новости
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