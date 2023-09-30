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Военная операция на Украине ,  
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В Канаде заявили о быстром пополнении арсенала России

Генштаб Канады: Россия быстрее ожидаемого пополняет арсенал боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости
Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее ожидаемого, заявил начальник Генштаба Канады генерал Уэйн Эйр, передает Radio-Canada.

«Если нас призовут использовать боеприпасы такими же темпами, как Украину, мы исчерпаем наши запасы в течение нескольких дней», — заявил Эйр. По его словам, с февраля 2022 года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 мм.

С апреля 2022 года Канада поставила Украине 40 тыс. снарядов калибра 155 мм, половину из них произвели США, уточнил Эйр.

Он подчеркнул, что возможность пополнения запасов боеприпасов в России происходит «быстрее, чем ожидалось» и это вызывает еще большее беспокойство.

По данным CTV, с января 2022 года Канада предоставила Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 млрд канадских долларов (около $7 млрд).

Власти Канады 22 сентября сообщили, что выделят Украине 650 млн канадских долларов ($482 млн), часть из которых пойдет на поставку танков Leopard 2, а также отправит инструкторов по F-16 для обучения украинских летчиков.

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Кремль критикует военную помощь для Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад переходит все красные и даже бордовые линии, поставляя Украине вооружение.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

Теги
боеприпасы Россия Канада Генштаб Военная операция на Украине
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