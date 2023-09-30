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Абхазия допустила вступление в Союзное государство

Секретарь Совбеза Шамба: вступление Абхазии в Союзное государство возможно

Участие Абхазии в Союзном государстве возможно, для этого нужно развивать отношения с Белоруссией, заявил «РИА Новости» секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.

Шамба подчеркнул, что для политических взаимоотношений между Абхазией и Белоруссией необходим интерес с обеих сторон, поэтому Сухум хочет начать с экономического сотрудничества.

«В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии», — отметил он.

В апреле 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил вступление стран бывшего СССР в Союзное государство, которое может строиться на «новых принципах, чтобы никто не был в обиде».

В сентябре 2022 года Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и провел переговоры с коллегой Асланом Бжанией. Тогда глава Белоруссии подчеркнул, что Сухум «нельзя бросать». По словам Лукашенко, Минск «не страдает никакой геополитикой» и фундаментом белорусско-абхазских отношений должны стать экономика и торгово-экономические связи.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

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Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая ССР Абхазия и автономная республика в составе Грузинской ССР. В 1990 году Абхазская ССР провозгласила суверенитет, через два года название было изменено на современное — Республика Абхазия.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел столицы республики — Цхинвала. В ответ тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.

В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Теги
Абхазия Белоруссия Союзное государство Шамба
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