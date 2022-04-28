Лукашенко допустил вхождение в Союзное государство стран бывшего СССР

Президент Белоруссии утверждает, что Союзное государство строится на новых принципах, чтобы «никто не был в обиде». Ранее Лукашенко рассуждал присоединение к нему Армении, Казахстана и других республик бывшего СССР

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Россия и Белоруссия строят Союзное государство на новых принципах, в этот союз будут готовы войти и другие страны бывшего СССР, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это мнение он высказал на встрече в Минске с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные независимые государства — Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — приводит слова Лукашенко его сайт.

В феврале Лукашенко говорил о присоединении к Союзному государству Армении и объяснял, что этой стране «деваться некуда». По мнению президента Белоруссии, в него могут также войти Казахстан, Украина, «если мы не наделаем ошибок», и «остальные по периметру», такие государства, как Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. После этого посла Белоруссии Александра Конюка вызвали в МИД Армении.

Рассуждая о связях России и Белоруссии, Лукашенко заявил, что две страны — это «практически одно целое» в производстве и экономике и они настолько «вмонтированы» в производственные системы друг друга, что разрыв приведет к катастрофе.

По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. В Кремле пояснили, что речь идет о максимально возможной углубленной интеграции, а не об объединении.

В прошлом году президент России Владимир Путин, сравнивая Союзное государство и ЕС, отметил, что у стран Евросоюза «гораздо более глубокий уровень интеграции».

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Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.