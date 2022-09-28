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Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом

Лукашенко сказал, что обсуждал проблемы Абхазии с президентом России Путиным и что они пришли к выводу, что Республику «нельзя бросать». «Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», — отметил он
Аслан Бжания (слева) с Александром Лукашенко
Аслан Бжания (слева) с Александром Лукашенко (Фото: presidentofabkhazia.org)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые совершил официальный визит в Абхазию. В ходе визита состоялась его встреча с президентом Республики Асланом Бжанией, сообщается на сайте абхазского лидера.

Встреча прошла на государственной даче в Пицунде. На повестке стояли вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономических отношений, анализ международной ситуации.

«Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», — сказал Лукашенко.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС


По словам президента Белоруссии, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией. Он указал, что Минск «не страдает никакой геополитикой» и что фундаментом белорусско-абхазских отношений должны стать экономика и торгово-экономические связи.

Лукашенко предложил обсудить вопросы, как жить дальше, как укреплять отношения. «Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», — сказал он.

Бжания, в свою очередь, согласился, что в мире сложилась очень сложная ситуация. Он также напомнил, что граждане Абхазии воюют в Донбассе, и признал, что среди них есть погибшие.

Материал дополняется.

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Александр Лукашенко Абхазия визит
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