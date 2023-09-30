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Абхазия укрепит свои военные возможности из-за Грузии

Абхазия укрепит свои военные возможности из-за угрозы со стороны Грузии

Абхазия в последнее время занимается укреплением своих военных возможностей из-за угрозы со стороны Грузии. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.

Шамба отметил, что в Грузии проходят митинги с требованием «возвращения Абхазии». В связи с этим Абхазия начала укреплять свои военные возможности. В субботу в стране отмечают 30-летие победы в вооруженном конфликте с Грузией.

«У некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить данный вопрос (возвращения Абхазии — ред.). Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией», — добавил Шамба.

Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая ССР Абхазия и автономная республика в составе Грузинской ССР. В 1990 году Абхазская ССР провозгласила суверенитет, через два года название было изменено на современное — Республика Абхазия. Россия признала независимость Абхазии в 2008 году одновременно с независимостью Южной Осетии. В конце августе президент Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжании с 15-летием признания независимости.

Теги
Абхазия Грузия национальная безопасность
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