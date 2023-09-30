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Вильфанд спрогнозировал потепление в ряде регионов страны

Вильфанд: в ряде регионов страны в ближайшие дни ожидается «супертепло»

В Архангельской, Пензенской, Кировской и Вологодской областях, а также в Татарстане и Якутии ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«30 сентября и 1 октября в регионах ЦФО, исключая Черноземье, температура будет выше нормы на 6-8 градусов, а в Черноземье — на 5-7 градусов. Это значит, что на севере округа будет 17-23 градуса, на юге — 23-26 градусов», — рассказал он.

Вильфанд также спрогнозировал «супертеплую» погоду Северо-Западном федеральном округе (СЗФО): речь идет об Архангельской, Вологодской областях и о Республике Коми. Воздух в этих регионах прогреется до 17-19 градусов.

В Пензенской области в ближайшие дни прогнозируется до плюс 25 градусов, в Ульяновской, Кировской областях, Марий Эл и Татарстане — до плюс 24 градусов. Такой температурный фон на 7-9 градусов выше нормы.

В начале октября аномально-теплая погода будет и в Уральском федеральном округе, воздух там прогреется до плюс 18 градусов. До плюс 12 градусов воздух прогреется в Якутии. В обоих случая температура будет превышать норму в среднем на 8 градусов.

В сентябре температурные рекорды были установлены в Москве. В ночь на 22 сентября температура воздуха повторила рекорд 1975 года (плюс 13 градусов). 29 сентября температуре воздуха в столице не хватило 0,1 градуса, чтобы в городе был установлен новый температурный рекорд. 30 сентября, по прогнозу Вильфанда, будет такая же погода, как и накануне. 

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Теги
Роман Вильфанд Погода аномально теплая погода регионы Гидрометцентр
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