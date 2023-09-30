Как минимум шесть человек погибли после обрушения шахты на севере Зимбабве

Как минимум шесть человек погибли после обрушения шахты в Зимбабве

Под завалами обрушенной шахты в городе Чегуту на севере Зимбабве обнаружили тела шестерых погибших. Об этом сообщает Zimbabwe Broadcasting Corporation на своей странице в соцсети Х.

По данным медиакорпорации, под завалами по-прежнему находятся 15 человек.

Местные власти сообщают, что шахта обрушилась в пятницу около 10 утра (11:00 по мск). В результате 34 человека оказались под завалами, 13 из них удалось выбраться. Причина обрушения шахты неизвестна.

В конце августа пожар произошел на шахте «Саранская» в Карагандинской области в Казахстане. В результате пожара никто не пострадал. Шахта принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау».