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На шахте в Казахстане произошел пожар

Горняков шахты «Саранская» в Казахстане эвакуировали из-за пожара

На шахте «Саранская» в Карагандинской области Казахстана произошел пожар, никто не пострадал, сообщает портал Orda.kz со ссылкой на пресс-службу компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта.

Возгорание произошло в 1:55 27 августа. «Силами отделения ПВАСС (Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба. — РБК) пожар был ликвидирован. Все работники выехали на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются», — сообщили в компании.

Это уже второй за десять дней пожар на шахте «АрселорМиттал». 17 августа на шахте «Казахстанская», которая также принадлежит этой компании, произошло возгорание конвейерной ленты. Шахта располагается в городе Шахтинск Карагандинской области. При пожаре под землей находились 227 работников, пятеро из них погибли, остальных удалось спасти.

Теги
Казахстан шахта Пожар
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