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На «Властелине небес» в Ставрополе застряли шесть человек

МЧС: на аттракционе в Ставрополе застряли шесть человек

Шесть человек, включая семилетнего ребенка, застряли на высоте 35 метров на аттракционе «Властелин небес» в парке Победы в Ставрополе. Об этом сообщает МЧС по региону.

«Город Ставрополь, городской парк «Победы», произошла аварийная остановка аттракциона «Властелин небес». На высоте 35 метров заблокировано шесть человек, из них один ребенок», — сообщили в ведомстве.

Ребенку семь лет. Его и еще одного человека уже спустили на землю. Спасательные работы продолжаются.

В начале марта в парке аттракционов в Одессе на высоте 60 м застряли люди. Одновременно на аттракционе могут находится 32 человека.

Теги
аттракцион Ставропольский край ребенок МЧС Ставрополь
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