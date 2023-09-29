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Военная операция на Украине ,  
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Строители из Ленинградской области попали под обстрел в ДНР

Дрозденко: строители из Ленинградской области попали под обстрел в Енакиево
Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в Енакиево в ДНР, где живут строители из Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Дрозденко опубликовал фотографии последствий удара.

Пострадавших нет.

В конце мая 2022 года Минстрой России создал департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. По указанию президента Владимира Путина российские регионы начали брать на себя ответственность за восстановление населенных пунктов республик. Ленинградская область взяла шефство над городом Енакиевом.

Теги
ДНР Украина Енакиево Военная операция на Украине Александр Дрозденко Ленинградская область
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