Дрозденко: строители из Ленинградской области попали под обстрел в Енакиево

Строители из Ленинградской области попали под обстрел в ДНР

ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в Енакиево в ДНР, где живут строители из Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Дрозденко опубликовал фотографии последствий удара.

Пострадавших нет.

В конце мая 2022 года Минстрой России создал департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. По указанию президента Владимира Путина российские регионы начали брать на себя ответственность за восстановление населенных пунктов республик. Ленинградская область взяла шефство над городом Енакиевом.