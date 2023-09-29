МВД: один человек пострадал в ДТП с участием четырех машин у метро «Сходненская»

Один человек пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями в Москве

Фото: Никита Попов / РБК

На северо-западе Москвы у станции метро «Сходненская» столкнулись четыре машины, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«По предварительным данным, пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства», — рассказали в пресс-службе.

Телеграм-канал Mash сообщил, что столкнулись два легковых автомобиля и две пустые маршрутки. Канал уточнил, что двух человек госпитализировали — мужчину и девушку, ее увезли в больницу без сознания.

23 сентября в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, после чего один из них перевернулся на крышу. Из-за аварии две полосы тоннеля из трех были временно перекрыты.