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В ДТП в Свердловской области пострадали 15 детей

Минздрав: в ДТП Свердловской области пострадали 22 человека
Фото: МВД России
Фото: МВД России

22 человека, включая 15 детей, пострадали в ДТП в Свердловской области с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщил региональный минздрав.

Одного ребенка доставили в городскую больницу Екатеринбурга № 9 с травмой головы, «остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте». По информации минздрава, травм у них не выявили, от госпитализации они отказались. Взрослым также оказали медпомощь на месте происшествия.

Портал E1 сообщил, что столкновение произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным областной ГИБДД, водитель легкового автомобиля Opel при повороте не пропустил микроавтобус Mercedes, в результате чего обе машины столкнулись и вылетели с дороги.

24 сентября в Кстовском районе Нижегородской области погибли три человека, еще 16 пострадали в результате аварии с рейсовым автобусом. В числе пострадавших — один ребенок. ДТП произошло около населенного пункта Шелокша на федеральной автодороге М-7 «Волга».

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