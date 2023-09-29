 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Южный Судан попросил Россию убедить Совбез ООН снять эмбарго на оружие

Власти Южного Судана попросили Россию убедить Совбез ООН снять запрет на оружие
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Власти Южного Судана попросили Россию убедить членов Совета Безопасности ООН снять запрет на поставки вооружений, заявил «РИА Новости» министр по делам канцелярии президента страны Барнаба Мариал Бенджамин.

Он отметил, что действующее эмбарго в отношении Южного Судана «не служит достижению мира в стране». По словам Бенджамина, властям «нужно вооружать» армию, защищать «страну и мир», но из-за запрета невозможно «даже купить обувь и униформу для регулярной армии».

Президент Южного Судана Салва Киир призвал отменить запрет на поставки оружия в страну, выступая на Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября. Он отметил, что это необходимо для безопасного проведения выборов, которые пройдут в 2024 году. По его мнению, эмбарго мешает «эффективным действиям сил безопасности, которые должны обеспечить спокойствие в ходе предстоящего плебисцита».

Совбез ООН ввел запрет на поставки оружия в Южный Судан летом 2018 года. Южный Судан отделился от Республики Судан в 2011 году по итогам референдума. Вторая гражданская война в Судане шла с 1983 по 2005 год, ее жертвами стали более 2 млн человек. Столкновения между регионами продолжаются до сих пор. В Совбезе ООН подчеркнули, что предпринятые с 2013 года попытки прекращения огня не дали результата, в связи с чем государства — члены организации и ввели запрет.

28 сентября Киир приехал в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили развитие сотрудничества, в том числе в сфере экономики и безопасности. Путин отметил, что Россия готова «делать все», чтобы урегулировать сложности внутри региона.

Теги
Южный Судан Россия Совбез ООН оружейное эмбарго
Материалы по теме
Самолет с 20 пассажирами упал при взлете в аэропорту Судана
Общество
В Судане опровергли присутствие ЧВК «Вагнер» в стране
Политика
В Москву прибыли 200 человек, эвакуированных из Судана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 16:25
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
Губернатор Нью-Йорка ввела режим ЧС из-за ливней Общество, 20:59
Клуб Карпина отыгрался со счета 0:2 и свел вничью матч чемпионата России Спорт, 20:56
Карякин назвал сменившую гражданство Костенюк великой чемпионкой Спорт, 20:55
Акции «Сбера» развернулись после уточнения банка по ситуации с выкупом Инвестиции, 20:47
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 20:35
Власти впервые назвали численность россиян в новых регионах Экономика, 20:30
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Кому и как проиндексируют зарплаты и пенсии в 2024 году Экономика, 20:29
Южный Судан попросил Россию убедить Совбез ООН снять эмбарго на оружие Политика, 20:28
Путин заявил, что развивающиеся страны должны перестать платить оброк Политика, 20:13
В БКС предсказали рост индекса Мосбиржи почти на 40% за год Инвестиции, 20:13
Гол Роналду на последних минутах принес его клубу шестую победу подряд Спорт, 20:09
Какие страны Европы решили запретить въезд российским автомобилям Политика, 20:00
Правительство решило продать долю Exxon в «Сахалине-1» российскому юрлицу Бизнес, 19:50