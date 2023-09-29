Южный Судан попросил Россию убедить Совбез ООН снять эмбарго на оружие

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Власти Южного Судана попросили Россию убедить членов Совета Безопасности ООН снять запрет на поставки вооружений, заявил «РИА Новости» министр по делам канцелярии президента страны Барнаба Мариал Бенджамин.

Он отметил, что действующее эмбарго в отношении Южного Судана «не служит достижению мира в стране». По словам Бенджамина, властям «нужно вооружать» армию, защищать «страну и мир», но из-за запрета невозможно «даже купить обувь и униформу для регулярной армии».

Президент Южного Судана Салва Киир призвал отменить запрет на поставки оружия в страну, выступая на Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября. Он отметил, что это необходимо для безопасного проведения выборов, которые пройдут в 2024 году. По его мнению, эмбарго мешает «эффективным действиям сил безопасности, которые должны обеспечить спокойствие в ходе предстоящего плебисцита».

Совбез ООН ввел запрет на поставки оружия в Южный Судан летом 2018 года. Южный Судан отделился от Республики Судан в 2011 году по итогам референдума. Вторая гражданская война в Судане шла с 1983 по 2005 год, ее жертвами стали более 2 млн человек. Столкновения между регионами продолжаются до сих пор. В Совбезе ООН подчеркнули, что предпринятые с 2013 года попытки прекращения огня не дали результата, в связи с чем государства — члены организации и ввели запрет.

28 сентября Киир приехал в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили развитие сотрудничества, в том числе в сфере экономики и безопасности. Путин отметил, что Россия готова «делать все», чтобы урегулировать сложности внутри региона.