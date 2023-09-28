Путин обсудил экономику и безопасность с президентом Южного Судана

Салва Киир и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Отношения России и Южного Судана развиваются интенсивно, однако странам еще предстоит сделать многое для развития сотрудничества, особенно в сфере экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле со своим коллегой из Южного Судана Салвой Кииром.

«В прошлом году у нас наблюдался некоторый спад товарооборота, а в этом году <...> товарооборот растет», — сообщил Путин. Он отметил, что у стран есть возможности для развития отношений в разных областях, в том числе в энергетике.

Другая важная сфера сотрудничества — безопасность. Путин подчеркнул, что Россия готова «делать все», чтобы урегулировать сложности внутри региона.

Южный Судан отделился от Республики Судан в 2011 году по итогам референдума. Вторая гражданская война в Судане шла с 1983 по 2005 год, ее жертвами стали более 2 млн человек. Столкновения между регионами продолжаются до сих пор.

Путин добавил, что страны продолжат сотрудничать в гуманитарной сфере за счет увеличения числа граждан Южного Судана, которые учатся в российских университетах.

Глава Южного Судана поблагодарил президента за «теплый, радушный прием» и отметил, что этот визит стал первым шагом на длинном пути совместной работы.

Глава Южного Судана прибыл в Москву накануне. В последний раз Киир был в России в 2019 году — на первом саммите Россия — Африка в Сочи. Второй экономический форум прошел в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. На него вместо Киира приехали его представители.

Участие во втором форуме Россия — Африка подтвердили 49 стран (из 54 африканских государств). Больше половины из них — 27 — представили первые и вторые лица, 17 — заместители глав правительств и министры, пять — послы.