 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин обсудил экономику и безопасность с президентом Южного Судана

Путин принял в Кремле президента Южного Судана Салву Киира
Салва Киир и&nbsp;Владимир Путин
Салва Киир и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Отношения России и Южного Судана развиваются интенсивно, однако странам еще предстоит сделать многое для развития сотрудничества, особенно в сфере экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле со своим коллегой из Южного Судана Салвой Кииром.

«В прошлом году у нас наблюдался некоторый спад товарооборота, а в этом году <...> товарооборот растет», — сообщил Путин. Он отметил, что у стран есть возможности для развития отношений в разных областях, в том числе в энергетике.

Другая важная сфера сотрудничества — безопасность. Путин подчеркнул, что Россия готова «делать все», чтобы урегулировать сложности внутри региона.

Южный Судан отделился от Республики Судан в 2011 году по итогам референдума. Вторая гражданская война в Судане шла с 1983 по 2005 год, ее жертвами стали более 2 млн человек. Столкновения между регионами продолжаются до сих пор.

Путин добавил, что страны продолжат сотрудничать в гуманитарной сфере за счет увеличения числа граждан Южного Судана, которые учатся в российских университетах.

Глава Южного Судана поблагодарил президента за «теплый, радушный прием» и отметил, что этот визит стал первым шагом на длинном пути совместной работы.

Читайте на РБК Pro
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику
Открыть счет и компанию в ОАЭ стало сложно. Как обойти риски
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью

Глава Южного Судана прибыл в Москву накануне. В последний раз Киир был в России в 2019 году — на первом саммите Россия — Африка в Сочи. Второй экономический форум прошел в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. На него вместо Киира приехали его представители.

Участие во втором форуме Россия — Африка подтвердили 49 стран (из 54 африканских государств). Больше половины из них — 27 — представили первые и вторые лица, 17 — заместители глав правительств и министры, пять — послы.

Теги
Южный Судан Россия Владимир Путин переговоры
Материалы по теме
ООН хочет ввести в Южный Судан миротворцев
Политика
Глава Южного Судана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео
Политика
США предложат ввести санкции ООН против Южного Судана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 102,1 (+0,12) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 97 (+0,5) Инвестиции, 16:27
«Росатом» опроверг приостановку экспорта урана в США Бизнес, 18:58
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:58
«МегаФон» объединил более половины рынка видеосервисов в одной подписке Пресс-релиз, 18:53
Старовойт сообщил о втором за день обстреле села Веселое Политика, 18:51
Минобороны Белоруссии заявило о нарушении границы польским вертолетом Политика, 18:49
Ситуация в России сорвала планы Philip Morris по доходам от «бездыма» Бизнес, 18:37
Последний блогерский клуб вылетел из футбольного Кубка России Спорт, 18:34
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 18:33
Приоритеты меняются: спикеры форума РБК — о новых ESG-стратегиях бизнеса Новая экономика, 18:32
Над одним из районов Белгородской области сбили беспилотник Политика, 18:27
Платежный сервис из Китая начал поиск партнера для запуска в России Финансы, 18:22
Как медийная реклама помогает вырастить новые бренды Новая экономика, 18:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:19
В интересах нации: на форуме РБК обсудили составление ESG-отчетности Новая экономика, 18:17