Что Владимир Путин обсуждал с лидером самого молодого государства

Владимир Путин принял в Кремле президента Южного Судана Салву Киира. Стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних отношений, однако этому мешает тлеющий в африканской стране гражданский конфликт и ограничения ООН

Салва Киир и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

С чем приехал в Кремль президент Южного Судана

Владимир Путин принял Салву Киира в представительском кабинете в Кремле, войдя в который, 72-летний президент Южного Судана не стал снимать свою традиционную ковбойскую шляпу. Ее появление в гардеробе суданского политика связывают с его визитом в Вашингтон в 2006 году. Президент США Джордж Буш-младший подарил Кииру стетсон, с тех пор на всех официальных мероприятиях он появляется в головном уборе этой фирмы.

Приветствуя гостя, Путин отметил, что это уже второй визит Киира в Россию. Первый пришелся на первый саммит Россия — Африка, прошедший в Сочи в 2019 году. В саммите в этом году Киир участия не принимал. Но, по замечанию российского президента, Южный Судан был представлен в Санкт-Петербурге на высоком уровне.

Оценивая общий уровень отношений, оба лидера отметили, что их еще предстоит развить. «Я присутствую здесь в качестве первого шага на длинном пути нашей совместной работы в будущем», — сказал Киир. — Мы самая молодая нация на планете. Нам необходимо иметь сильных, влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами». По его оценке, «сегодня ситуация в мире показывает, что в одиночку никому не выжить, не добиться успеха». С начала 2022 года Южный Судан воздерживался при голосовании по всем антироссийским резолюциям Генассамблеи ООН, связанным с ситуацией вокруг Украины. А Россия в мае не стала голосовать по подготовленному США проекту резолюции Совета Безопасности ООН о продлении санкционного режима в отношении африканской страны, напоминает ТАСС.

Отметив, что Россия стала одной из первых стран, признавших суверенитет и независимость Южного Судана, Путин также сказал, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития. Но развитие связано с обеспечением безопасности, отметил российский президент. «Будем делать все, для того чтобы вас поддержать и по этому направлению», — пообещал он, не пояснив, как именно может быть оказана эта поддержка.

Как появился Южный Судан С 1983 по 2005 год на территории единого Судана шла гражданская война. В 2005 году между правительством в Хартуме и повстанцами юга был подписан Всеобъемлющий мирный договор. По нему Южный Судан получил статус независимой от севера автономии с возможностью проведения референдума о выходе из состава республики. Такой референдум состоялся в 2011 году. Независимость поддержали 98% жителей Южного Судана. Независимость была провозглашена 9 июля 2011 года, через два дня Россия признала новое государство со столицей в Джубе и установила с ним дипломатические отношения, хотя посольство в стране открыто не было. Ключевую роль в появлении нового государства сыграли США, активно разрабатывавшие мирный план 2005 года. Салва Киир занимает пост президента со времени обретения независимости. Южный Судан входит в список наименее развитых стран в мире.

Что мешает развитию связей с Джубой

В составе единого Судана юг был основным районом добычи нефти. По статистике BP за 2020 год, доказанные нефтяные запасы Южного Судана составляли 3,5 млрд барр., или 0,5 млрд т. Сейчас транспортировкой нефти занимается Судан, на территории которого находится необходимая инфраструктура, а добыча осталась за Южным Суданом.

По мирному соглашению 2005 года Джуба получила половину нефтяных доходов страны, что позволило финансировать создание нового государства, отмечает Международная кризисная группа. Легкие деньги помогли объединить конкурирующие лагеря и скрыть этнополитические разногласия, но, когда Киир начал консолидировать власть после обретения независимости, отстранив своих соперников и укрепив контроль над нефтяной экономикой, в стране начался новый раскол. С 2013 по 2018 год в только что созданном государстве шла гражданская война, лидером вооруженной оппозиции был Риек Мачар, вокруг которого объединились представители его народа нуэр, а правительственные войска состояли преимущественно из соплеменников главы государства — этнической группы динка. За пять лет погибли 400 тыс. человек при населении в 12 млн, а экономика страны ослабла еще больше.

Южный Судан до сих пор находится в серьезном гуманитарном кризисе, отмечает Всемирный банк: в 2023 году около 9,4 млн человек, или 76% населения, будут нуждаться в гуманитарной помощи, это на полмиллиона больше, чем в 2022 году.

К преимуществам Южного Судана помимо месторождений нефти относят плодородные земли в районе Нила, возможности развития гидроэнергетики, запасы железной руды, меди, цинка, вольфрама, серебра и золота. Однако инвестиции ограничивают нехватка инфраструктуры, квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, продовольствия и большое количество вынужденных переселенцев, отмечает в обзоре инвестиций в страну правительство США. В рейтинге Doing Business Всемирного банка в 2020 году Южный Судан занимал 185-е место из 190.

Основным экспортным партнером страны является Китай. В 2019 году объем экспорта Южного Судана оценивался в $3,6 млрд, 88% которого ушло в Китай, на втором месте с огромным отрывом Объединенные Арабские Эмираты (5%). Из общего объема импорта (в 2019 году — около $3,89 млрд) 37% составили поставки из ОАЭ, 18% из Кении и 18% из Китая.

Возможности сотрудничества ограничивают и санкции ООН, которые включают и оружейное эмбарго.

По замечанию российского президента, товарооборот России с Южным Суданом снижается. По данным ФТС за 2021 год, он составил $11,3 млн, на долю российского экспорта пришлось $7,7 млн. Основу экспорта составили электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура. В качестве примера успешного сотрудничества Путин привел строительство нефтеперерабатывающего завода и планы создания второй очереди этого предприятия. НПЗ в городе Бентиу и цементный завод в пригороде Джубы построила российская группа «Сафинат».