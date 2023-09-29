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Page Six узнал о пересмотре женой Трампа брачного договора с ним

Page Six: Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США
Меланья и Дональд Трамп
Меланья и Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия брачного договора с супругом в преддверии президентских выборов, передает Page Six со ссылкой на источники.

Переговоры о новом cоглашении с экс-президентом юристы Мелании Трамп вели «тихо» в течение года, пишет издание. Больше всего супругу Дональда Трампа волнуют «сохранение и увеличение значительного имущества» для их 17-летнего сына Бэррона, сказал собеседник Page Six.

Кроме того, по словам источника, стороны обсуждали финансовые и имущественные вопросы. Мелания Трамп настаивала, чтобы новое соглашение предусматривало передачу ей большего количества средств, а также закрепляло фиксированную минимальную сумму за Бэрроном при разводе, отметил собеседник издания. При этом источник исключил, что бывшая первая леди «угрожала бросить» Трампа.

Мелания Трамп, на которой экс-президент США женился в 2005 году, пересматривает брачный договор с мужем как минимум третий раз, сказал первый источник Page Six. Одной из причин, по словам собеседника, стала перспектива заключения Трампа в тюрьму по уголовному делу. «Это соглашение было необходимо из-за текущих юридических баталий», — уточнил источник.

В сентябре 2022 года прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск к Трампу. Он включает обвинения в мошенничестве, фальсификации документов и предоставлении недостоверных финансовых отчетов. Кроме того, штат требует возместить ущерб в размере $250 млн. На этой неделе суд признал Трампа виновным, но рассмотрение дела продолжится 2 октября. Экс-президент подал апелляцию.

Трампа вместе с сыновьями Эриком и Дональдом, а также компанию Trump Organization обвиняют в том, что они обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования. Целью, по версии обвинения, было получение лучших условий. The New York Times отмечала, что Трамп переоценил свои активы, в том числе «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке и резиденцию «Мар-а-Лаго» во Флориде, на $2,2 млрд.

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Это лишь одно из нескольких дел против Трампа. Только в этом году ему предъявили четыре обвинения — в сговоре, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года; в сговоре с целью изменить итоги выборов в штате Джорджия; в хранении в «Мар-а-Лаго» секретных документов; в подлоге финансовой документации. Трамп отрицает вину по каждому из пунктов, называя обвинения политически мотивированными.

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Дональд Трамп брачный договор Мелания Трамп США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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