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Суд отказал Трампу в переносе рассмотрения дела о мошенничестве

Суд отказал Трампу в переносе сроков рассмотрения дела о мошенничестве

Апелляционный суд отказал экс-президенту США Дональду Трамп в переносе сроков рассмотрения дела о мошенничестве, сообщает The Associated Press.

Такое решение позволяет судье штата Нью-Йорк Артуру Энгорону начать рассмотрение дела по существу уже 2 октября.

Как отмечает AP, дело о мошенничестве угрожает «перевернуть» империю недвижимости Трампа и заставить его отказаться от ценных объектов, таких как башня Трампа, офисное здание на Уолл-стрит, поля для гольфа и загородное поместье.

Прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск против бывшего президента в сентябре 2022 года, расследование она начала еще в 2019-м. Совершенное Трампом мошенничество она называла «ошеломляющим». Помимо обвинений в мошенничестве, в иске содержатся обвинения в фальсификации документов и предоставлении недостоверных финансовых отчетов. Кроме того, штат требует возместить ущерб в размере $250 млн. Эту часть обвинений будет рассматривать суд присяжных.

В частности, Трампа, компанию Trump Organization и его сыновей Эрика и Дональда обвиняют в том, что они обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования, чтобы получить лучшие условия. The New York Times отмечал, что Трамп переоценил свои активы (в их числе — башня Трампа в Нью-Йорке и резиденция Мар-а-Лаго во Флориде) на $2,2 млрд.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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