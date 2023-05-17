21 россиянин пострадал в Таиланде при столкновении катера с сигнальной вышкой

В Таиланде 21 россиянин пострадал при столкновении катера с вышкой

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По меньшей мере 35 человек, в том числе 21 россиянин, пострадали при столкновении скоростного катера с сигнальной вышкой у берегов острова Пхукет. Всех их госпитализировали, сообщили в российском генконсульстве.

«Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета», — говорится в сообщении.

Фото: phuketinfocenter / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: phuketinfocenter / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: phuketinfocenter / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: phuketinfocenter / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: phuketinfocenter / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: phuketinfocenter / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: phuketinfocenter / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: phuketinfocenter / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: phuketinfocenter / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Помимо россиян, на катере ехали также граждане Китая, Казахстана, Украины и Таиланда, уточнили в генконсульстве.

Как сообщил административный центр Пхукета в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), катер доставлял туристов на остров Пхи-Пхи и обратно. В результате столкновения туристы на корабле, а также члены экипажа и капитан пострадали, шестеро российских путешественников тяжело ранены.

По информации центра, на судне было 36 туристов, из которых 33 — россияне. Столкновение произошло на подходе к берегу, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг.