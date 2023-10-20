Правительство одобрило двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

Двухфакторная аутентификация станет обязательной с 28 октября. С этого дня можно будет один раз зайти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Для входа в личный кабинет на «Госуслугах» будет обязательно прохождение двухфакторной аутентификации, соответствующее постановление принято правительством, документ есть в распоряжении РБК. Ранее она была обязательна только для новых пользователей портала, теперь ее необходимо проходить всем.

Кроме имени пользователя и пароля для входа на «Госуслуги» необходимо пройти через дополнительное подтверждение личности. По выбору пользователя это может быть верификация по СМС, одноразовый код из ТОТР-приложения или вход по биометрии.

Минцифры уточнило, что двухфакторный вход на «Госуслуги» заработает с 28 октября. В ведомстве рассказали, что с этого дня пользователи смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные. У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе появится баннер с вариантами защиты: пока пользователь не выберет один из вариантов, войти на «Госуслуги» он не сможет.

Изменить выбор второго этапа аутентификации можно будет в разделе «Безопасность». Поменять номер телефона для СМС-подтверждения можно будет при выборе второго фактора.

По данным Минцифры, двухфакторный вход на «Госуслугах» уже подключили почти половина пользователей — 41 млн.

О введении обязательной двухфакторной аутентификации в Минцифры сообщили 11 августа. Как поясняли в Минцифры, таким образом обеспечивается дополнительная защита аккаунтов и персональных данных граждан.

О планах подключить двухфакторную аутентификацию для всех пользователей портала госуслуг в Минцифры сообщили в декабре 2021 года. Тогда речь шла только о коде, который будет высылаться по СМС.

В феврале 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев объявил о введении обязательной двухфакторной авторизации на «Госуслугах».

К тому времени функция двухфакторной аутентификации уже была доступна пользователям «Госуслуг», но ее нужно было самостоятельно включить в своем профиле.

C 1 июня двухфакторная аутентификация стала обязательной при регистрации на портале госуслуг.