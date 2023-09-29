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Политика ,  
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Польская авиакомпания LOT не пустила на борт российского рэпера Ligalize

Российский рэпер Ligalize заявил, что польская LOT не пустила его в самолет
Ligalize
Ligalize (Фото: ligalizemc / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines отказалась пускать на борт самолета российского рэпера Ligalize (настоящее имя — Андрей Меньшиков). Об этом сообщил сам музыкант на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Друзья, меня не пустили в самолет. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве (город в Черногории. — РБК)», — написал исполнитель. Он уточнил, что билеты на мероприятие остаются действительными.

Меньшиков также добавил, что из-за отказа LOT не сможет выступить на форуме «СловоНово» в Будве.

Музыкант подчеркнул, что не испытывает «никакого негатива» из-за решения авиаперевозчика, и высказался против военных действий на Украине.

В апреле российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала телеканалу «Матч!», что LOT отказалась пустить ее на борт, когда она собиралась вылететь на турнир ITF в Ницце. В Instagram она уточняла, что летела на Корсику, а инцидент произошел в аэропорту Каира.

«Мне так легко отдали паспорт и сказали: «Отойдите, следующий». Я спросила, почему. А мне ответили: «Потому что русская». <...>. Мне показали правило из десяти пунктов, почему не сажают россиян в самолет, я его сфотографировала. Человек увидел это, забрал мой паспорт, отнес в полицию и сказал, что его не отдадут, потому что я фотографировала», — рассказала спортсменка.

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Она уточнила, что на этапе покупки билетов на рейс ей не приходило уведомлений о том, что авиакомпания отказывается обслуживать россиян.

В правилах перевозки на сайте LOT не указано, что основанием для отказа в перевозке может стать наличие российского гражданства или национальность.

В сентябре 2022 года Польша перестала пускать в страну россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска.

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