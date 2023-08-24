Главу общества российско-армянской дружбы не пустили в Армению

Главе Российского общества дружбы с Арменией отказали во въезде в страну

Виктор Кривопусков (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова не пустила в страну пограничная служба ереванского аэропорта Звартноц, сообщил телеграм-канал «Союз армян России».

По словам Кривопускова, его объявили нежелательной персоной в Армении и попросили вернуться в Москву. «Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что, если границу мне не открывают, паспорт не возвращают», — рассказал он ТАСС.

Ранее, в марте, пересечь границу с Арменией не дали журналисту Араму Габрелянову. Он должен был прочитать лекцию для журналистов на тренинге, который организовал профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Габрелянова назвали нежелательным лицом, которое «может дестабилизировать ситуацию в стране», рассказал о происшествии Согомонян. Ранее Габрелянов критиковал власти Армении, обвиняя их в антигосударственной позиции. В 2021-м он заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен подать в отставку, чтобы в стране наступил порядок.