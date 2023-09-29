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Трамп подал в суд на экс-сотрудника МИ-6 из-за компромата

Трамп подал в суд на экс-сотрудника МИ-6 из-за компромата о связях с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп подал в британский суд на бывшего сотрудника службы внешней разведки Великобритании MI-6 Кристофера Стила. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Высокий суд Лондона.

Иск был подан из-за нарушения закона о защите персональных данных. В качестве ответчика выступают Стил и основанная им аналитическая компания Orbis Business Intelligence. Слушания по иску должны начаться 16 октября.

Стил был автором досье, которое в 2017 году опубликовал Buzzfeed. В нем говорилось о наличии связей между представителями штаба Трампа и российскими спецслужбами. Согласно досье, российские власти «разрабатывали» Трампа в течение нескольких лет. В материале говорилось, что у российских властей был компромат на Трампа, о чем они дали понять ему лично.

После публикации досье Трамп назвал его «фейковыми новостями» и «тотальной политической охотой на ведьм». В Кремля также отвергали наличие компромата на экс-президента.

В отчете Министерства юстиции за 2019 год говорилось, что ЦРУ рассматривало материалы Стила как «интернет-слухи».

В мае 2023 года спецпрокурор Джон Дарем опубликовал 306-страничный отчет, в котором заявил, что у американской разведки и правоохранительных органов не было никаких «фактических доказательств» для начала расследования о связях Трампа с Россией. По мнению прокурора, ФБР опиралось на «необработанные, непроанализированные и неподтвержденные разведданные» и сильно полагалось на сведения от политических оппонентов Трампа.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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