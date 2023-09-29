В Конгрессе США пройдет голосование за исключение Украины из бюджета

Палата представителей Конгресса проведет голосование по вопросу об исключении финансирования Украины из проекта оборонного бюджета, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«После нескольких недель требований об исключении финансирования Украины из нашего законопроекта об обороне палата представителей собирается проголосовать за соответствующее правило. Это победа нашей страны, которая ставит Америку на первое место», — написала она в социальной сети X (ранее — Twitter).

Конгресс США должен до конца сентября согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный, в противном случае наступит шатдаун. С 1 октября в стране начинается новый финансовый год, и если финансирование к этой дате не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу. В последний раз шатдаун в США случился при президенте Дональде Трампе в 2018 году.

На фоне возможного шатдауна правительства США, в Конгресс уже попытались внести несколько поправок, которые уменьшают поддержку Украины, но их отклонили.

В частотности, конгрессмены отклонили поправку члена палаты представителей Энди Биггса (республиканец от Аризоны) об изъятии $300 млн из бюджета инициативы Пентагона о содействии безопасности Украины на обучение украинских солдат и закупку оружия для Киева — против предложения проголосовали 330 конгрессменов, поддержали — 104. Другая поправка члена палаты представителей Мэтта Гетца (республиканец от Флориды), которая запрещала бы помощь Украине в сфере безопасности, также была отклонена — против нее проголосовали 339 конгрессменов, а поддержали — 93.

26 сентября сенат опубликовал законопроект о временном бюджете США до 17 ноября, в который вошла помощь Украине. Байден запрашивал у конгресса не $6 млрд, которые вошли в документ, а $24 млрд.



Россия осуждает предоставление помощи Украине. Кремль не раз отмечал, что поставки вооружений и другое содействие со стороны США говорят о вовлеченности Вашингтона в конфликт Москвы и Киева.