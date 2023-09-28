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Политика ,  
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Минск направил протест Варшаве из-за пересечения границы вертолетом

МИД Белоруссии выразил протест поверенному Польши из-за нарушения госграницы
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского вызвали в МИД Белоруссии, где выразили «решительный протест» после нарушения польским вертолетом государственной границы страны, сообщила пресс-служба ведомства.

В МИДе подчеркнули, что «замалчивание и отрицание» инцидента будет выглядеть «нелепо» со стороны Варшавы. Минск призвал власти Польши провести объективное расследование и исключить повторение подобных прошествий в будущем.

Минобороны Белоруссии заявило, что 28 сентября польский вертолет дважды нарушил воздушное пространство страны. В первый раз он залетел на дальность до 1,5 км, во второй — на 300 м. В Варшаве опровергли обвинения Минска.

Последний похожий инцидент произошел 1 сентября, тогда Польша заявила, что два белорусских вертолета пересекли границу на очень малой высоте. Тогда Минобороны Белоруссии назвало эти утверждения надуманными.

Теги
МИД Белоруссии Белоруссия Польша нота протеста
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