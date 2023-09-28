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Военная операция на Украине ,  
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Шебекино и два села остались без света после обстрела

Гладков: Шебекино и два села остались без света после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В результате обстрела со стороны ВСУ без света остались жители города Шебекино и сел Ржевка и Нежеголь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли город Шебекино. <...> Также повреждена линия электропередачи — без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь», — написал он.

Кроме того, в результате обстрела незначительные повреждения получило промышленное предприятие.

В результате обстрела никто не пострадал, уточнил глава региона. 

Приграничные российские города и поселки регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. 27 сентября артиллерия украинской армии дважды обстреляла село Большетроицкое под Шебекино.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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