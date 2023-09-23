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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Гладков: под обстрел попал город Шебекино Белгородской области, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские силы обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Повреждения, по его словам, получил производственный цех одного из промышленных предприятий: снаряд пробил кровлю здания.

Город Шебекино расположен примерно в 5 км от границы с Харьковской областью Украины.

В Шебекино находятся несколько предприятий, в том числе лакокрасочный завод «Краски Белогорья», завод «Премиксов номер 1», производящий премиксы для всех видов животных, птицы и рыбы. Также Шебекино известно благодаря макаронно-кондитерской фабрике. В городе расположен завод «Монокристалл», где производятся искусственные сапфиры.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах городов и поселков. Накануне только в Шебекинском городском округе было обстреляно шесть населенных пунктов и КПП «Шебекино» на российско-украинской границе. В результате никто не пострадал, разрушений также не было, писал Гладков.

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Шебекино Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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