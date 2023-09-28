Старовойт: ВСУ второй раз за день обстреляли село Веселое

Старовойт сообщил о втором за день обстреле села Веселое

Фото: Яндекс.Карты

Артиллерия украинской армии второй раз за день обстреляла село Веселое в Глушковском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Зафиксировано три прилета, в результате чего повреждены крыши, окна и фасады в шести домовладениях», — написал он.

При обстреле никто не пострадал. Губернатор пообещал помощь в восстановлении и ремонте имущества, пострадавшего при атаке ВСУ.

Утром 28 сентября система ПВО уничтожила украинский беспилотник недалеко от села Макаровка Курской области.

Власти приграничных российских регионов регулярно заявляют об обстрелах городов и поселков. 27 сентября под обстрел со стороны Украины попали четыре села в Курской области.