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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил о втором за день обстреле села Веселое

Старовойт: ВСУ второй раз за день обстреляли село Веселое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Артиллерия украинской армии второй раз за день обстреляла село Веселое в Глушковском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Зафиксировано три прилета, в результате чего повреждены крыши, окна и фасады в шести домовладениях», — написал он.

При обстреле никто не пострадал. Губернатор пообещал помощь в восстановлении и ремонте имущества, пострадавшего при атаке ВСУ.

Утром 28 сентября система ПВО уничтожила украинский беспилотник недалеко от села Макаровка Курской области.

Власти приграничных российских регионов регулярно заявляют об обстрелах городов и поселков. 27 сентября под обстрел со стороны Украины попали четыре села в Курской области.

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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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