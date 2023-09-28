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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили украинский дрон у села Макаровка в Курской области

Старовойт: силы ПВО сбили украинский дрон у села Макаровка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области силами ПВО уничтожен украинский беспилотник, сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром силами ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — рассказал Старовойт.

Глава региона предупредил, что сбитые БПЛА представляют опасность и могут самоликвидироваться. Он попросил жителей не трогать обломки и не приближаться к ним.

26 сентября Минобороны сообщило о пяти сбитых за ночь украинских дронах в Курской области.

Старовойт 27 сентября рассказал о взрывах в четырех селах Курской области. При обстрелах были повреждены здание и несколько единиц техники.


 

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Теги
Персоны
Курская область беспилотники спецоперация ПВО Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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