Силы ПВО сбили украинский дрон у села Макаровка в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области силами ПВО уничтожен украинский беспилотник, сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром силами ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — рассказал Старовойт.

Глава региона предупредил, что сбитые БПЛА представляют опасность и могут самоликвидироваться. Он попросил жителей не трогать обломки и не приближаться к ним.

26 сентября Минобороны сообщило о пяти сбитых за ночь украинских дронах в Курской области.

Старовойт 27 сентября рассказал о взрывах в четырех селах Курской области. При обстрелах были повреждены здание и несколько единиц техники.