Старовойт: под обстрел со стороны Украины попали четыре села в Курской области

Старовойт сообщил о взрывах в четырех селах Курской области

Фото: John Moore / Getty Images

Утром 27 сентября со стороны Украины под обстрел попали четыре села в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«В селе Локоть Рыльского района повреждены два домовладения и надворные постройки. Легкое ранение осколками стекла получила одна из жительниц», — написал он.

Глава региона добавил, что в деревне Гирьи Беловского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие.

«Повреждены здание и несколько единиц техники», — уточнил Старовойт.

Кроме того, в Суджанском районе обстреляны села Гуево и Плехово. Там пострадавших и разрушений не было.

24 сентября Курская область была атакована четыре раза.

Сначала Старовойт сообщил об украинском беспилотнике, который атаковал административное здание в Центральном округе Курска, затем система ПВО сработала вблизи города. После полудня губернатор рассказал об обстреле Глушковского района.

Позже система противовоздушной обороны сработала в Курском районе. Старовойт попросил жителей сохранять спокойствие.

Минобороны сообщило, что ПВО сбила беспилотник самолетного типа.