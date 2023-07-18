В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за пропаганду экстремизма
Законопроект об уголовном наказании за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма внесли в Госдуму. Об этом сообщил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram.
Депутаты предлагают изменить статью 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Согласно проекту, наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тыс. руб. и вплоть до пяти лет лишения свободы.
«Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — пояснил Пискарев.
По его словам, депутаты рассматривают документ как «профилактическую меру», направленную на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии.
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