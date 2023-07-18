Юристы объяснили, кого может коснуться закон о пропаганде экстремизма

Авторы законопроекта о запрете пропаганды экстремизма называют целью защиту молодежи от вовлечения в противоправную деятельность. Юристы предупреждают, что сейчас его формулировки позволяют привлечь даже за выражение сочувствия

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Во вторник в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ответственность за публичное оправдание и пропаганду экстремизма. Документ вносит изменения в ст. 280 УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». К этому составу преступления предлагается добавить еще два: публичное оправдание экстремизма и пропаганду экстремизма. Статья предполагает наказания от штрафа до пяти лет лишения свободы.

В законопроекте также даются определения публичного оправдания экстремизма и его пропаганды. Публичным оправданием предлагается считать «публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Пропагандой — распространение материалов и (или) информации, направленных на «формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».

Авторами законопроекта стали депутаты-единороссы Василий Пискарев, Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев. Анонсируя внесение законопроекта, Пискарев подчеркивал, что таким образом законодатели пытаются защитить детей и молодежь «от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность».

В частности, отмечал он, инициатива призвана бороться с пропагандой массовых убийств в школах и детских садах, называемых «массшутингами». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «массшутинг» в России «приобретает масштабы, сравнимые с экстремизмом».

Вместе с тем, отмечается в записке, в стране «не ослабевает» деятельность иностранных спецслужб, а также работа международных террористических и экстремистских организаций.

«Исходя из вышеизложенного, необходимо пресекать любые попытки по деструктивному влиянию на общество и его разложение, а следовательно, разработать и принять на законодательном уровне превентивные меры, направленные на пресечение развития массшутинга в России», — уточняют авторы законопроекта.

«Формулировки довольно широки для толкования. С точки зрения закона поправки отсылают нас к ФЗ-114 «О противодействии экстремистской деятельности», где закреплены понятия этой самой деятельности. Но дьявол заключается в практике и, если конкретнее, в лингвистических экспертизах», — считает адвокат Леонид Соловьев, замечая, что возможность широкого толкования норм может позволить распространить действие законопроекта на личные положительные высказывания, например, в адрес оппозиционера Алексея Навального (сейчас отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области по делу «Ив Роше», а также по делу о мошенничестве и неуважении к суду).

Он уточнил, что соответствующее обвинение может быть предъявлено и в том случае, если подобная фраза будет где-то написана, например, в посте в соцсетях или на плакате во время одиночного пикета, и если она будет где-то публично произнесена, например, во время эфира в YouTube.

Сейчас в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесены 546 юрлиц и более 13 тыс. человек.

Что касается репостов в соцсетях, то они в теории также могут подпадать под предложенное законодателями определение пропаганды экстремизма, пояснил адвокат. «Поскольку, если надо будет, в экспертизе будет написано: репост направлен на увеличение аудитории лица, чья деятельность признана экстремистской», — добавил Соловьев.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, в свою очередь, напомнил, что в своем отзыве на законопроект правительство указало на дублирующий характер предлагаемых норм. Юрист подчеркнул, что ответственность за «все мыслимые формы поддержки и пропаганды действий, содержащих хоть какой-то экстремистский элемент», уже прописана в Уголовном кодексе и КоАП.

«Единственной незаполненной нишей, которую можно себе представить как область применения этой новеллы в случае ее принятия, станут любые проявления сочувствия или поддержки к лицам (физическим или юридическим), признанным экстремистами, и даже простое цитирование (копирование, пересылка) их высказываний», — говорит он, отмечая «высокие риски для любого и каждого, кто позволит себе поделиться чем-то подобным хотя бы еще с одним человеком».

Однако авторы законопроекта не опасаются последствий расширительного толкования предложенных ими норм. Один из авторов, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил РБК, что термины «оправдание» и «пропаганда» содержатся в уголовном праве давно и применяются, например, в части законодательства о терроризме. «Эти понятия строго определенные, подразумевают конкретные действия, поэтому каких-то проблем в толковании этих терминов ни в правоприменительной практике, ни в теории еще не возникало», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что законопроектом не предлагается вводить никаких новых норм, а только устанавливается усиление ответственности. «Здесь не придумывается ничего нового. Если бы это была какая-то новелла в уголовном праве, то можно было бы подискутировать. Но что такое пропаганда — понятно, что такое оправдание — тоже понятно, под ними подразумеваются вполне конкретные действия», — считает Валеев.