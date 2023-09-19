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Минобороны сообщило о сбитом украинском штурмовике Су-25

Минобороны: в Запорожской области сбит украинский штурмовик Су-25
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Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средствами ПВО в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области был сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

Кроме того, были уничтожены 38 беспилотников в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской народной республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой народной республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области.

Накануне Минобороны сообщало, что российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25. Один самолет сбили российские истребители в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Второй самолет сбили силы ПВО около поселка Малая Токмачка Запорожской области.

Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск. Самолет был разработан в 1970-х годах и выпускался до распада СССР. В России его производство в новейших модификациях было возобновлено в 2009 году.

Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы различного калибра и назначения (всего десять точек подвеса дополнительного вооружения и грузов).

Экипаж Су-25 состоит из одного человека, максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.

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