Минобороны сообщило о сбитом украинском штурмовике Су-25
Средствами ПВО в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области был сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.
Кроме того, были уничтожены 38 беспилотников в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской народной республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой народной республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области.
Накануне Минобороны сообщало, что российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25. Один самолет сбили российские истребители в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Второй самолет сбили силы ПВО около поселка Малая Токмачка Запорожской области.
Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск. Самолет был разработан в 1970-х годах и выпускался до распада СССР. В России его производство в новейших модификациях было возобновлено в 2009 году.
Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы различного калибра и назначения (всего десять точек подвеса дополнительного вооружения и грузов).
Экипаж Су-25 состоит из одного человека, максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.
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