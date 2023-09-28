Кремль оценил указ о роспуске непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Песков: мы следим за ситуацией с роспуском Нагорно-Карабахской республики

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В Кремле следят за ситуацией после указа о роспуске непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы принимаем [указ] во внимание, отслеживаем ситуацию. Гуманитарный аспект важен, миротворцы продолжают оказывать содействие людям. <...> Мы продолжим обращать внимание на гуманитарные аспекты», — сказал Песков.

Он добавил, что многие жители НКР «выражают желание» переехать в Армению, и им оказывают поддержку. Песков отметил, что во втором пункте указа «речь идет о необходимости ознакомиться с имеющимися договоренностями на предмет реинтеграции населения уже в новой системе координат».

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28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал документ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года в связи с проведенной Азербайджаном «антитеррористической операцией» 19 сентября.

На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, предусматривающее расформирование и разоружение армии республики, вывод военной техники и армянских войск, присутствие которых Ереван отрицал.

В документе говорится, что из «приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народов Арцаха», а также учитывая договоренности между НКР и Азербайджаном, распускаются все госучреждения и подведомственные организации.