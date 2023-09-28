Воронежская область выплатит по ₽120 тыс. иностранцам-контрактникам

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Администрация Воронежской области включит иностранных граждан в список участников спецоперации, которым положена единоразовая выплата 120 тыс. руб. при заключении контракта с Минобороны на территории региона в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Данную выплату начали уже получать солдаты-срочники из воронежских частей и добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны, отметил Гусев.

«По моему поручению, в перечень войдут и иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже», — заявил глава региона.

По его словам, власти не намерены более делить бойцов на «своих» и «не своих», а их главная цель — обеспечить достойные условия и поддержку всем участникам спецоперации.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок приема на службу в ВС России иностранных граждан. Так, контракт не может быть заключен с иностранцем, в отношении которого ведется следствие, вынесен обвинительный приговор. Также контракт нельзя заключить с иностранцем, который получил административное наказание за употребление наркотиков до окончания срока наказания.

Весной президент подписал закон об упрощении получения гражданства для иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны. Это возможно, если иностранец трудоустроился в вооруженные силы сроком на год в период военной операции. На упрощенное получение гражданства также могут претендовать граждане Украины, иностранцы с одним родителем-россиянином и представители отдельных профессий: ветеринары, агрохимики, инженеры и др. В июле глава государства также упростил получения вида на жительство в стране для иностранцев-контрактников.