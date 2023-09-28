Экс-секретарь Совбеза Карабаха опроверг задержание по дороге в Армению

Виталий Баласанян (Фото: generalvitalibalasanyan / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывший секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Виталий Баласанян опроверг информацию о том, что силы Азербайджана задержали его при переходе моста Хакари, расположенного в Лачинском коридоре на границе двух стран. Об этом он заявил порталу Tert.am.

«Я нахожусь в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. — РБК), поэтому запишите мой адрес: город Аскеран, улица Даниеляна, 29. Я здесь, я даже не пытался покинуть Арцах», — заявил Баласанян.

27 сентября азербайджанский портал Bizim.Media сообщил, что Баласаняна задержали спецслужбы Азербайджана на КПП «Лачин» по дороге в Армению. По информации портала, его доставили в Баку.

Виталий Баласанян дважды занимал пост секретаря Совбеза НКР — с ноября 2016-го по июль 2019 года и с декабря 2020-го по январь 2023 года. Также с сентября 1999-го по 2005 год он занимал должность замминистра обороны НКР. 14 июля этого года его арестовали по подозрению в применении насилия или угрозе применения насилия против властей непризнанной республики, однако суд не стал его арестовывать.

Задержания политиков непризнанной республики, указ о прекращении существования которой сегодня подписал президент НКР Самвел Шахраманян, продолжаются последнюю неделю — с момента подписания соглашения о прекращении огня между Баку и Степанакертом. Так, 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, а спустя сутки Баку и Степанакерт заключили соглашение, которое предусматривает вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

27 сентября азербайджанская сторона задержала бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна на КПП в Лачинском коридоре. На следующий день ему предъявили обвинение в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы. По версии азербайджанских следователей, в сентябре 2022 года он вне КПП незаконно пересек границу и проник в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахе. Варданяна арестовали по делу о финансировании терроризма.

Спустя сутки бывший министр иностранных дел НКР, советник президента Давид Бабаян добровольно сдался властям Азербайджана.