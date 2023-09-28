 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Итальянский бренд одежды OVS вернется в Россию

Бренд одежды из Италии OVS вернется в Россию в ноябре
Сюжет
Война санкций
Фото: Casimiro PT / Shutterstock
Фото: Casimiro PT / Shutterstock

Бренд одежды OVS, основанный в Италии, откроет в России первую точку продаж семейного формата в ноябре 2023 года в торговом центре «Vegas Крокус Сити» в Красногорске Московской области. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили в компании Crocus Group, владеющей объектом.

По словам представителя организации, в 2023 году планируется открытие семи магазинов OVS, а к концу 2025 года — до 50 точек продаж по всей стране. Развитием бренда в России занимается дистрибьютор Smart Casual Group. Первый магазин откроется на площади 780 кв. м.

О том, что OVS может вернуться в Россию как бренд детской одежды, «Коммерсантъ» сообщил в декабре 2022 года. Как рассказал изданию источник, компания планировала открыть магазины детской одежды OVS Kids в 2023 году, однако позже организация решила добавить мужскую и женскую одежду к ассортименту.

OVS основали в Италии в 1972 году. В группу OVS S.p.A. входят около 2 тыс. магазинов по всему миру.

Компания развивала бренд в 2010–2014 годах в России по франшизе Maratex Fashion Retail Company, которая входила в польскую EM&F. Но российский бизнес EM&F понес большие убытки в 2014 году из-за скачков валютных курсов, после чего все магазины OVS пришлось закрыть. По оценке гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, в 2012 году в России работало 64 магазина итальянского бренда.

В марте 2022 года в связи с началом российской военной операции на Украине многие европейские бренды одежды объявили о приостановке продаж в России. Так, к примеру, шведская компания H&M решила полностью свернуть бизнес в стране. Осенью она закрыла все торговые точки.

Читайте на РБК Pro
Непростой Дубай: что учесть при покупке недвижимости в ОАЭ
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику
Как поддерживать высокие результаты с помощью планирования: 10 практик
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Теги
Италия одежда бренды Россия
Материалы по теме
Власти вернули Dr.Web приостановленный ранее сертификат
Технологии и медиа
Бывшие магазины владельца Zara откроются в России весной
Бизнес
Продававший технику Apple в России re:Store сменил бренд и ассортимент
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 27 сен, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 27 сен, 17:04
«Майами» без Месси проиграл «Динамо» в финале Кубка США Спорт, 09:52
Аналитики назвали города — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 09:46
Как поддерживать высокие результаты с помощью планирования: 10 практик Pro, 09:43
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:31
Мосбиржа понизила минимальную норму дивидендов до 50% от чистой прибыли Инвестиции, 09:30
Глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики Политика, 09:26
В результате взрыва в Ташкенте пострадали свыше 160 человек Общество, 09:24
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Три человека пострадали в результате пожара в центре Королева Общество, 09:22
В ВТБ заявили о готовности половины россиян инвестировать на долгий срок Инвестиции, 09:19
Непростой Дубай: что учесть при покупке недвижимости в ОАЭ Pro, 09:12
Итальянский бренд одежды OVS вернется в Россию Бизнес, 09:08
Билетные сервисы зафиксировали сокращение репертуара театров Технологии и медиа, 09:05
Вышел фильм «1993»: обзор масштабного проекта Велединского с Цыгановым Life, 09:00
Страховщики назвали стоимость ОСАГО и каско для «Москвича 6» и новой Lada Авто, 09:00