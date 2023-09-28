Итальянский бренд одежды OVS вернется в Россию

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Бренд одежды OVS, основанный в Италии, откроет в России первую точку продаж семейного формата в ноябре 2023 года в торговом центре «Vegas Крокус Сити» в Красногорске Московской области. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили в компании Crocus Group, владеющей объектом.

По словам представителя организации, в 2023 году планируется открытие семи магазинов OVS, а к концу 2025 года — до 50 точек продаж по всей стране. Развитием бренда в России занимается дистрибьютор Smart Casual Group. Первый магазин откроется на площади 780 кв. м.

О том, что OVS может вернуться в Россию как бренд детской одежды, «Коммерсантъ» сообщил в декабре 2022 года. Как рассказал изданию источник, компания планировала открыть магазины детской одежды OVS Kids в 2023 году, однако позже организация решила добавить мужскую и женскую одежду к ассортименту.

OVS основали в Италии в 1972 году. В группу OVS S.p.A. входят около 2 тыс. магазинов по всему миру.

Компания развивала бренд в 2010–2014 годах в России по франшизе Maratex Fashion Retail Company, которая входила в польскую EM&F. Но российский бизнес EM&F понес большие убытки в 2014 году из-за скачков валютных курсов, после чего все магазины OVS пришлось закрыть. По оценке гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, в 2012 году в России работало 64 магазина итальянского бренда.

В марте 2022 года в связи с началом российской военной операции на Украине многие европейские бренды одежды объявили о приостановке продаж в России. Так, к примеру, шведская компания H&M решила полностью свернуть бизнес в стране. Осенью она закрыла все торговые точки.