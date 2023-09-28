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Военная операция на Украине ,  
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Палата представителей США отвергла две поправки о сокращении помощи Киеву

Палата представителей США отклонила две поправки о сокращении помощи Украине
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Военная операция на Украине

Палата представителей Конгресса США на очередном заседании не приняла две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), предусматривающие сокращение военной помощи Украине. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Автором одной из поправок стал республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц. Конгрессмен предложил полностью прекратить выделение средств из бюджета на военную помощь Киеву. Инициативу поддержали 93 члена палаты представителей, 339 проголосовали против. Гетц после этого написал в X (ранее — Twitter): «Мы проиграли голосование. Но побеждаем в споре».

Вторую поправку внес республиканец от штата Аризона Энди Биггс. Конгрессмен предлагал исключить из проекта оборонного бюджета пункт о выделении Киеву $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Инициативу поддержали 104 члена палаты, 330 проголосовали против.

В палате представителей США заседают 435 конгрессменов. Сейчас ее контролирует Республиканская партия.

Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) — это программа Пентагона, которая позволяет ведомству закупать вооружение и припасы напрямую у производителей, а не выделять его из своих существующих запасов.

Россия критикует США и другие западные страны за поставки вооружений Украине. Поставки не помешают Москве достичь целей спецоперации, подчеркивали в Кремле.

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