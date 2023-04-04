США объявили о новом «значительном» пакете помощи Украине на $2,6 млрд

США объявили о планах отправить Украине 23 млн патронов и другое вооружение на $2,6 млрд

США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд, сообщил Пентагон

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Минобороны США объявило о планах отправить Украине новую порцию военной помощи, которая будет включать вооружения и боеприпасы, следует из сообщения на сайте Белого дома.

Согласно планам Пентагона, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и систем противовоздушной обороны Patriot, системы перехвата артиллерийских снарядов, противотанковые системы, стрелковое оружие, а также транспорт и технические средства, необходимые для защиты украинской армии на поле боя — на сумму $500 млн.

Пакет, который Минобороны США называет значительным, будет профинансирован из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) — это программа Пентагона, которая позволяет ведомству закупать вооружение и припасы напрямую у производителей, а не выделять его из своих существующих запасов.

На то, чтобы закупить средства противовоздушной обороны, артиллерийские и танковые боеприпасы, минометные системы, ракеты и противотанковые системы в рамках этой программы, будет выделено $2,1 млрд.

В сообщении перечислены и конкретные виды вооружений, которые собираются отправить Украине. В частности, Пентагон отправит Киеву 23 млн патронов для стрелкового оружия, 3,6 тыс. единиц стрелкового оружия, три радара ПВО, боеприпасы для системы ПВО NASAMS, танковые снаряды калибра 120 и 105 мм, снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 мм, припасы для разнокалиберных минометов, противотанковые комплексы TOW и Javelin, гранатометы, грузовики для перевозки горючего и транспортировки тяжелой техники, девять систем с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками, высокоточные авиационные ракеты, защищенные системы связи и терминалы спутниковой связи, ремонтно-эвакуационные машины и др. Также часть финансирования будет направлена на обучение военных и техническое обслуживание.

Россия критикует США и другие западные страны за поставки вооружений Украине. Отправляя оружие и боеприпасы Киеву, США «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин также говорил, что поставки вооружений не способствуют завершению конфликта.