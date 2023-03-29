Нетаньяху пообещал израильтянам безвизовый въезд в США с сентября

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 28 мар, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 28 мар, 16:05
ПСБ и Институт ВЭБ усиливают аналитические компетенции Пресс-релиз, 14:45
Мощный снегопад принес в Петербург сугробы декабрьского уровня Общество, 14:45
Какие тренды будут определять развитие банковской отрасли РБК +, 14:39
Собянин рассказал о двух новых технопарках Москвы Город, 14:32
Нетаньяху пообещал израильтянам безвизовый въезд в США с сентября Политика, 14:32
Как заставить трудиться сотрудников, которые уверены, что они незаменимы Pro, 14:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:18
«Домклик» назвал регионы с самым маленьким первым взносом по ипотеке Недвижимость, 14:17
Венгрия назвала три причины отказа заявке Швеции по присоединению к НАТО Политика, 14:17
РЖД назвали сроки поставки полностью российского электропоезда Бизнес, 14:15
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 14:15
АПЛ выпустила ролик с лучшими голами представителей всех стран без России Спорт, 14:07
Владельцы муми-троллей заявили, что решили уйти из России еще год назад Общество, 14:03
Политика ,  
0 

Нетаньяху пообещал израильтянам безвизовый въезд в США с сентября

Биньямин Нетаньяху: безвизовый въезд для граждан Израиля в США введут в сентябре
Фото: Itai Ron / Reuters
Фото: Itai Ron / Reuters

США разрешат израильтянам безвизовый въезд в сентябре, сообщил в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, «законодательные требования» для этого уже соблюдены. Теперь Израиль должен выполнить еще несколько «дополнительных требований», после чего Вашингтон сможет включить страну в список для безвизового въезда.

Сейчас безвиз действует в одностороннем порядке: американцы могут въезжать в Израиль без специального документа, а израильтянам для посещения США нужна виза.

Программа безвизового въезда Соединенных Штатов распространяется на граждан 40 стран, включая большинство стран Евросоюза, Норвегию, Великобританию, Сингапур, Бруней и Чили.

В 2022 финансовом году доля отказов в выдаче американских виз израильтянам упала ниже 3% — это одно из требований для включения Израиля в программу безвиза.

Кроме того, еврейское государство должно было принять некоторые законы и разработать системы обмена данными между государственными органами, чтобы США согласились отменить визы для туристических и деловых поездок продолжительностью менее 90 дней.

Теги
США Израиль Биньямин Нетаньяху безвизовый режим
Материалы по теме
Правительство Вьетнама одобрило 45-дневный безвиз для россиян
Общество
Власти Таиланда заявили о планах оставить 45-дневный безвиз для россиян
Общество
В МИДе сообщили о безвизе с 11 странами «на разных стадиях проработки»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter