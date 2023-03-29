Нетаньяху пообещал израильтянам безвизовый въезд в США с сентября

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США разрешат израильтянам безвизовый въезд в сентябре, сообщил в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, «законодательные требования» для этого уже соблюдены. Теперь Израиль должен выполнить еще несколько «дополнительных требований», после чего Вашингтон сможет включить страну в список для безвизового въезда.

Сейчас безвиз действует в одностороннем порядке: американцы могут въезжать в Израиль без специального документа, а израильтянам для посещения США нужна виза.

Программа безвизового въезда Соединенных Штатов распространяется на граждан 40 стран, включая большинство стран Евросоюза, Норвегию, Великобританию, Сингапур, Бруней и Чили.

В 2022 финансовом году доля отказов в выдаче американских виз израильтянам упала ниже 3% — это одно из требований для включения Израиля в программу безвиза.



Кроме того, еврейское государство должно было принять некоторые законы и разработать системы обмена данными между государственными органами, чтобы США согласились отменить визы для туристических и деловых поездок продолжительностью менее 90 дней.