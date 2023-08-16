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Пхеньян назвал причину побега военного из США в КНДР

ЦТАК: американский военный Кинг попросил убежища из-за дискриминации в армии США
Трэвис Кинг
Трэвис Кинг (Фото: Reuters)

Американский военный Трэвис Кинг, который ранее нелегально проник на территорию Северной Кореи, рассчитывает на политическое убежище, свой поступок он объяснил тем, что не готов мириться с унижением и расовой дискриминацией в армии США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В ходе расследования Трэвис Кинг признался, что питал антипатию к нечеловеческому унижению, расовой дискриминации в американских войсках и решил перейти в КНДР. Он сказал, что разочаровался в несправедливом американском обществе, и выразил свою волю к эмиграции в нашу страну или третью страну», — говорится в публикации государственного северокорейского агентства.

Трэвис Кинг, 23-летний рядовой армии США, дислоцированный в Южной Корее, пересек границу Северной Кореи 18 июля. Об инциденте сообщил официальный представитель Вооруженных сил США в Южной Корее Айзек Тейлор. Он заявил, что военнослужащий во время ознакомительной поездки в объединенную безопасную зону между двумя Кореями «умышленно и без разрешения пересек военную демаркационную линию в Корейскую Народно-Демократическую Республику». Пхеньян в своем сообщении подтвердил, что после этого Трэвиса задержали военные армии КНДР.

Демаркационная линия между Южной Кореей и КНДР появилась по окончании военных действий в 1953 году. С тех пор между двумя странами так и не был заключен мирный договор.

Два американских чиновника ранее сообщили Reuters, что военного ждало дисциплинарное взыскание со стороны Вооруженных сил США. Источники СNN сообщали, что Кинга, который до этого 50 дней провел под стражей, должны были вывезти в США, чтобы отстранить от службы за некое нападение. Reuters сообщал со ссылкой на документы южнокорейского суда, что Кинг признал себя виновным в нападении и уничтожении общественного имущества в октябре, а 8 февраля Западный окружной суд Сеула оштрафовал его на 5 млн вон ($4000).

Associated Press сообщало со ссылкой на источники, что 10 июля Кинга выпустили из-под стражи, после чего его отвезли в аэропорт и сопроводили до таможни. Но вместо того, чтобы сесть в самолет, он покинул аэропорт и позже присоединился к экскурсии по корейской пограничной деревне Панмунджом, откуда сбежал через границу в КНДР.

Представитель министерства обороны США Мартин Майнерс сообщил, что Вашингтон не может сейчас проверить заявление Пхеньяна. «Приоритетом ведомства является возвращение рядового Кинга домой, и мы работаем по всем доступным каналам для достижения этого результата», — цитирует его заявление NBC News.

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Теги
КНДР США военнослужащий граница
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