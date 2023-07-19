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CNN рассказал детали побега американского солдата в КНДР

CNN: сбежавший в КНДР американский военный ожидал наказания
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Американский военнослужащий Трэвис Кинг, который без разрешения командования пересек межкорейскую границу со стороны Южной Кореи и оказался в КНДР, должен был быть отстранен от службы за нападение. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в американской армии.

Кинг провел 50 дней под стражей в Южной Корее, он ожидал дисциплинарного наказания за нападение. CNN не приводит подробностей нападения. Ожидалось, что Кинга отстранят от службы в американских вооруженных силах.

Кинг — военнослужащий армейской разведки, присоединившийся к вооруженным силам в январе 2021 года. Во время своей ротации в Южной Корее Кинг был направлен в 1-й механизированный полк первой бронетанковой дивизии из Форт-Блисс, штат Техас, приводит CNN слова официального представителя армии Брайса Дуби.

«Мы считаем, что в настоящее время он находится под стражей (в Корейской Народно-Демократической Республике), и работаем с нашими коллегами (в Корейской народной армии) над разрешением этого инцидента», — заявил представитель американских военных в Южной Корее полковник Айзек Тэйлор.

Накануне Reuters сообщил, что американский военный перешел демаркационную границу двух Корей и оказался в КНДР. Свидетель этого события рассказал CBS News, что солдат с громким смехом пересек границу, пробежав между зданиями. «Сперва я подумал, что это была неудачная шутка, но когда он не вернулся, я понял — это была не шутка. Потом все отреагировали, и все пошло не так», — сказал очевидец.

Демаркационная линия между Южной Кореей и КНДР была установлена по окончании военных действий в 1953 году. С тех пор между двумя странами так и не был заключен мирный договор.

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КНДР Южная Корея Армия США CNN военнослужащий побег
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