В варшавском округе Бялоленка при взрыве в тоннеле погибли два человека

В Варшаве два сварщика погибли во время работ в подземном тоннеле

Фото: Mateusz Slodkowski / Global Look Press

В варшавском округе Бялоленка в подземном тоннеле произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, которые выполняли там работы, сообщает польская газета Fakt со ссылкой на пресс-секретаря полиции Бялоленки Паулину Онишко.

Взрыв произошел в подземном помещении одного из предприятий в районе Тархомин, когда двое мужчин выполняли сварочные работы в отопительной камере на объекте, уточняет радио RMF FM. На место происшествия прилетел вертолет санитарной авиации. Причина взрыва неизвестна, пострадавшим работникам пытались оказать медицинскую помощь, но от полученных ранений оба погибли.

23 сентября на юге Тайваня на заводе по производству мячей для гольфа в уезде Пиндун произошел взрыв, после которого начался сильный пожар. Погибли пять человек; среди них — трое пожарных, а также мужчина и женщина, которых удалось вытащить из огня.

Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Всего от пожара пострадали по меньшей мере 102 человека, всех их доставили в больницы.