 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пять человек погибли в результате пожара на фабрике в Тайване

Пять человек погибли в результате пожара на фабрик на юге Тайваня

В результате взрыва и последующего за ним сильного пожара на заводе по производству мячей для гольфа в уезде Пиндун на юге Тайваня. Об этом сообщает Focus Taiwan.

Среди погибших — трое пожарных. Также погибли мужчина и женщина, пострадавшие от огня и которых ранее удалось спасти от огня. Еще пять человек числятся пропавшими. Всего от огня пострадали по меньшей мере 102 человека, все они госпитализированы.

Пожар продолжается уже более 12 часов. По данным властей Пиндуна, у места происшествия чувствуется запах химикатов производства.

В начале августа на базе Цзюпэн в районе города Маньчжоу в уезде Пиндун на юге Тайваня произошел пожар, пострадали четыре человека. У всех пострадавших зафиксированы ожоги. У одного пострадавшего повреждено 90% тела. На базе Цзюпэн проводятся исследования и испытания Чжуншаньского института науки и технологий, который в том числе разрабатывает ракетное оружие.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Тайвань Пожар взрыв пострадавшие погибшие
Материалы по теме
На Тайване провели массовую эвакуацию в ожидании тайфуна «Хайкуй»
Политика
Четыре человека пострадали при пожаре на военной базе на юге Тайваня
Политика
Во Львове после взрывов начался пожар на промышленном складе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Вильфанд предсказал заметное похолодание в Москве Общество, 07:45
Власти назвали 8 регионов с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы Экономика, 07:33
Россия усилит контроль за морепродуктами после сброса воды «Фукусимы» Общество, 07:20
Пять человек погибли в результате пожара на фабрике в Тайване Общество, 07:01
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Марин Ле Пен и ее отца обвинили в растрате средств ЕС Политика, 06:45
Таунхаус из «Дьявол носит Прада» продали за $26.5 млн Общество, 06:06
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Президент Колумбии «украл» аплодисменты Байдена в ООН Политика, 05:37
В Днепре прозвучали взрывы Политика, 05:25
SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол Финансы, 05:01
Премьер Болгарии связал выдворение священников РПЦ с работой спецслужб Политика, 04:58
Хунта в Нигере обвинила Гутерриша в сговоре с Францией против властей Политика, 04:15
В США исключили «изменение правил игры» после поставок ATACMS на Украину Политика, 03:52