Пять человек погибли в результате пожара на фабрик на юге Тайваня

Пять человек погибли в результате пожара на фабрике в Тайване

В результате взрыва и последующего за ним сильного пожара на заводе по производству мячей для гольфа в уезде Пиндун на юге Тайваня. Об этом сообщает Focus Taiwan.

Среди погибших — трое пожарных. Также погибли мужчина и женщина, пострадавшие от огня и которых ранее удалось спасти от огня. Еще пять человек числятся пропавшими. Всего от огня пострадали по меньшей мере 102 человека, все они госпитализированы.

Пожар продолжается уже более 12 часов. По данным властей Пиндуна, у места происшествия чувствуется запах химикатов производства.

В начале августа на базе Цзюпэн в районе города Маньчжоу в уезде Пиндун на юге Тайваня произошел пожар, пострадали четыре человека. У всех пострадавших зафиксированы ожоги. У одного пострадавшего повреждено 90% тела. На базе Цзюпэн проводятся исследования и испытания Чжуншаньского института науки и технологий, который в том числе разрабатывает ракетное оружие.